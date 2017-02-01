В Узбекистане погиб малыш, которого мать выронила во время спуска на эскалаторе

Ужасная трагедия произошла в Узбекистане. В одном из торговых центров города Андижан погиб малолетний ребенок.

Несчастный случай произошел в тот момент, когда мать спускалась на эскалаторе с малышом. При этом женщина держала своего ребенка на руках. В какой-то момент мать случайно выронила маленького сына. Мальчик перелетел через поручни эскалатора и упал вниз с высоты около двенадцати метров, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате малыш ударился о кафельный пол и получил травмы, от которых погиб. В настоящий момент проводится следствие, которое выясняет все обстоятельства этой жуткой трагедии.