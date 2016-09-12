В Бурятии собака загрызла малыша

В Бурятии трехлетний ребенок погиб от укусов собаки, которую купили его родители. Мальчик получил множественные укусы, которые привели к его гибели.

Как стало известно следствию, родители малыша приобрели крупную взрослую собаку у знакомых для охраны своего частного дома. Вчера вечером мать ребенка занималась хозяйством, а трехлетний малыш вышел во двор, где была привязана собака. Через некоторое время родители нашли его рядом с собакой с многочисленными укусами. Ребенка доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Следственные органы в данный момент проводят проверку по факту случившегося. Ветеринарная служба взяла пробы для проведения анализа на бешенство.

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