Указ Трампа о беженцах вызвал негодование Цукерберга

К критике антииммигрантского указа президента Соединенных Штатов присоединился основатель Facebook.

В своем посте в соцсети Марк Цукерберг напомнил, что США создавали переселенцы. Цукерберг считает, что власти должны думать над тем, как не пустить в страну лиц, которые представляют угрозу для общественной безопасности. При этом двери для нуждающихся в помощи беженцев нужно оставить открытыми, написал глава Facebook.

Напомним, своим указом американский лидер Дональд Трамп ужесточил миграционную политику. В частности, прием беженцев остановлен на 120 дней. Ранее в субботу «АН-онлайн» писали, что против этого шага выступили 11 нобелевских лауреатов.

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