Норвегия обвиняет РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Россия в 2015 году пыталась повлиять на решение Нобелевского комитета, утверждает Полицейская служба безопасности Норвегии.

Якобы ПСБ в настоящий момент располагает доказательствами того, что в 2015 году Россия пыталась не допустить присуждения украинскому президенту Петру Порошенко Нобелевской премии мира. Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, летом 2015 года в интернете появилось письмо, подписанное Владимиром Гройсманом (тогда председателем парламента Украины), в котором говорится, что президенту Порошенко необходимо получить гарантии того, что премия будет присуждена именно ему.

После этого Россию заподозрили в попытке повлиять на решение Нобелевского комитета. В посольстве РФ с подобными выводами не согласились и даже выразили сожаление насчет того, что ПСБ ищет среди дипломатов шпионов. Более того, в России назвали такие подозрения паранойей.