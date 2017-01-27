Мексиканская версия журнала Vanity Fair разместила на обложке провокационное фото бывшей модели, нынешней первой леди США Мелании Трамп. И это на фоне осложнившихся отношений между Вашингтоном и Мехико.

Более того, Мелания не давала своего согласия на интервью и не фотографировалась для мексиканского глянца. И снимок, и текст изначально появились в GQ весной 2016 года. Оба издания входят в состав Conde Nast, поясняет ABC News.

Материал февральского номерае посвящен отношениям бывшей модели с мужем. В качестве «приманки» редактор написал под снимком: Мелания собирается рассказать, сможет ли она стать новой Джеки Кеннеди.

Супруга миллиардера сфотографирована за столом, где в качестве блюда представлены роскошные украшения, которые она накручивает на вилку, будто пасту.

Как стало известно ранее, Дональд Трамп уже подписал указ о строительстве заградительной стены между США и Мексикой, причем оплачивать ее будут со средств, полученных после введения 20-процентного налога на импорт из Мексики.