Кошмар в Кашмире: люди массово гибнут под лавинами

19 человек погибли под снежными лавинами в индийских штатах Джамму и Кашмир. Как в прошлых случаях, большинство из них (15) – пограничники на территории, находящейся под управлением Пакистана и Индии.

Достоверно известно о гибели также четверых гражданских: лавина накрыла хижину, где жила семья из двух взрослых и двух детей. Из-за разрушений, нанесённых снежными массами, несколько посёлков остались без электроэнергии.

На власть над Джемму и Кашмиром претендуют Индия и Пакистан, из-за чего здесь нередки боевые столкновения. Самая убийственная лавина прошла в этой местности в 2012 году, когда погибли 140 человек, включая 129 пакистанских военнослужащих.

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