После схода лавины на отель в Италии 23 человека числятся пропавшими

В Италии, где отель “Ригопьяно” оказался погребен под толщей снега после серии подземных толчков, продолжаются спасательные работы. Пятеро постояльцев гостиницы были найдены мертвыми.

Как сообщает агентство ANSA, живыми были обнаружены одиннадцать человек, из них девять уже были подняты на поверхность, а двоих еще только предстоит извлечь из-под снега и обломков. Пропавшими без вести числятся 23 человека, однако, как говорится в заявлении префектуры, эта цифра может измениться после уточнения данных.

Ситуация по-прежнему остается очень сложной. По-прежнему сохраняется вероятность схода лавин, а спасательная операция вдобавок осложняется интенсивными осадками и высокой влажностью.

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