Актера застрелили во время съемок в Австралии

Трагедией закончились съемки музыкального клипа в Австралии. Во время одной из сцен был застрелен молодой актер.

По сценарию, написанному для клипа хип-хоп группы Bliss n Eso, в баре происходила перестрелка. Когда включили камеру и начали палить, один из актеров вдруг вскрикнул и упал. Как оказалось, он получил серьезное ранение груди и умер, сообщает ria.ru.

На данный момент полиция ведет расследование произошедшего. Пока не уточняется, какие пули применялись во время съемки. Однако отмечается, что даже стрельба холостыми может быть опасна в том случае, если она ведется с близкого расстояния.