Под Смоленском поджигатель открыл стрельбу по соседям и пожарным

Сотрудники МЧС, прибывшие тушить пожар в селе Ольша под Смоленском, были атакованы одним из местных жителей. Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по пожарным и ранил троих из них до того, как его смогли задержать.

Однако правоохранители предполагают, что не только пожарные подверглись нападению стрелка, и пожар, на который прибыли сотрудники МЧС, тоже возник не случайно. По предварительным данным, задержанный поджег сначала свой собственный дом, затем соседский, застрелил его хозяина, а затем начал вести хаотичную стрельбу по односельчанам, в результате чего погиб еще один случайный человек. Предполагается, что в сгоревших домах могут быть другие убитые.

Мотивы подозреваемого устанавливаются. Специалистам также предстоит выяснить, страдает ли мужчина психическими расстройствами.

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