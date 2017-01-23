Бывший британский премьер развлекается стрельбой по «Борису Джонсону»

Дэвид Кэмерон заявил, что называет птиц, на которых он охотится, именами главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и министра юстиции Майкла Гоува. Этой шуткой бывший глава правительства страны отметился на форуме в Давосе.

Кэмерон – заядлый охотник, после отставки он смог посвящать любимому занятию больше времени. По словам экс-премьера, стрельба по «Борисам» и «Майклам», в роли которых выступают фазаны, положительно сказывается на его самочувствии.

Политик был вынужден уйти со своего поста после того, как британцы проголосовали за выход их страны из ЕС. Дэвид Кэмерон выступал за сохранение членства в ЕС, в то время как члены команды премьер-министра Джонсон и Гоув неожиданного для него заняли противоположную позицию. Как пишет Daily Mail, Кэмерон не простил своим бывшим союзникам этого предательства.

Всемирный экономический форум в Давосе прошел с 17 по 20 января. Ранее «АН-онлайн» писали о впечатлениях от этого мероприятия представителя российской делегации Анатолия Чубайса.