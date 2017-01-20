Чубайс поведал о царящем на форуме в Давосе ужасе

Среди участников Всемирного экономического форума в Давосе царит смятение. Об этом рассказал член российской делегации глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Чубайс в интервью BFM охарактеризовал происходящее на мероприятии словом «ужас». По словам представителя России, большинство участников Давоса-2017 говорят о крахе нынешнего мирового порядка. Проявлением глобальных политических и экономических изменений, как отметил Чубайс, стало то, что лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин выступил на форуме за рыночные преобразования. Одновременно Дональд Трамп, новый руководитель главной державы капиталистического мира, заявил, что будет действовать в противоположном направлении, вводя протекционистские меры.

Экономический форум в Давосе завершится сегодня. Его участниками стали около трех тысяч человек, что является рекордом для этого мероприятия.

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