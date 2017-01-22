Война в Сирии будет до победного

По Сирии стоит ждать договорённостей с США. Новая американская администрация больше склоняется к тому, чтобы не мешать России побеждать «зелёных» и «чёрных» головорезов. Но ей предстоит доказать это делом. Так что война в Сирии продолжится. Несмотря на объявленное уже традиционное «сокращение группировки», скорее всего, произойдёт обычная ротация сил. Как и в прошлом году.



Надо понимать, одно дело – политические декларации, а другое – реальные действия. Сокращение сил выражается в уходе домой корабельной авианосной группы во главе с «Адмиралом Кузнецовым» и «Петром Великим». Но вместо них в Сирию прилетают новые самолёты – в частности, штурмовики Су-25СМ. Массово идёт и военная техника на БДК и транспортах «сирийского экспресса». Она предназначена для соединений формируемого и обучаемого нашими военными 5-го штурмового армейского корпуса ВС САР. Он будет сформирован по нашим организационно-штатным структурам, туда направят сирийских офицеров, закончивших обучение в наших училищах, и лучших из действующей армии. Ряд основных командных должностей, судя по всему, займут наши офицеры (как это происходило в 4-м корпусе). Но вряд ли соединение начнёт активно действовать на фронте раньше конца лета или осени. Видимо, часть оппозиционных группировок всё же выйдет из войны – процесс амнистии идёт непрерывно. Но с «Нусрой» и ИГИЛ никакого перемирия не будет.



Если новая администрация США и правда прикроет финансирование антисирийского проекта, а также реально создаст проблемы режимам залива, то это здорово поможет. Если нет – справимся сами.



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