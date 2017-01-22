Неудачное испытание ядерного оружия состоялось в Великобритании

Первое за последние четыре года испытание ядерного оружия в Великобритании завершилось неудачей.

Уточняется, что провалом закончился запуск баллистической ракеты Trident II D5 без боезаряда, который был проведен еще в июне минувшего года. Как сообщает издание The Times, из-за неполадок в работе ракета, выпущенная с подводной лодки у берегов Флориды, не смогла выполнить необходимые задачи.

Британия решила не сообщать о неудачных испытаниях ядерного оружия, однако информация просочилась в СМИ. Точных данных о технических неполадках в ракете не поступало.