Как поделят сферы влияния Россия с США

Сейчас много говорится о возможности выйти в дальнейшем на некую «новую Ялту» – соглашение о разделе сфер влияния между Россией и США или Россией и КНР с одной стороны и США с другой.



Что ж, старые правила игры уничтожены американцами, но правила-то всё равно нужны. Бои без правил могут в итоге привести к катастрофе – ограниченным региональным конфликтам или крупномасштабной мировой войне с применением ракетно-ядерного оружия. Поэтому такое соглашение очень нужно. Не исключён вариант и закрытых договорённостей.



Однако надо помнить, что трамписты агрессивно настроены по отношению к Китаю. Они будут пытаться всеми силами оттащить нас от союза с Пекином. Вряд ли это получится. Просто им нечего предложить взамен, чтобы Россия всерьёз отказалась от долгосрочного союза с КНР. А если США будут давить на Китай так, как при Обаме пытались давить на РФ, то это даже лучше для российско-китайских отношений. Тогда Китаю союз с нами будет ещё нужнее.



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