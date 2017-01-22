Названа главная цель сирийских переговоров в Астане

В понедельник, 23 января, в Астане должны состояться переговоры по сирийскому урегулированию. Встреча начнется в 13.00 (10.00 мск) и, предположительно, завершится в то же время во вторник, 24 января.



Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями. Их главной целью является закрепление договоренностей о прекращении огня от 29 декабря 2016 года.



Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Все, за исключением делегации правительства САР уже прибыли в Казахстан.

В российской делегации главным переговорщиком по военной части от Минобороны будет генерал Станислав Гаджимагомедов. США решили не отправлять в Астану свою делегацию. Вашингтон на встрече будет представлять посол США в Казахстане Джордж Крол.

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