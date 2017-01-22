Россия доставила 3,5 тонны гумпомощи в сирийскую Латакию

Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии доставил в провинцию Латакия 3,5 тонны гуманитарной помощи.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил майор Андрей Глушков, который отметил, что представители центра часто бывают в Латакии, однако меняют населенные пункты. В настоящий момент, как уточняет РИА "Новости", жителям выдают консервы, рис, сахар. Кроме того, для выпечки национальных лепешек сирийцам передали 3 тонны российской муки высшего сорта, а также 100 килограммов соли.



В настоящий момент не менее 250 человек в населенном пункте Дерзейнун крайне остро нуждаются в гумпомощи.