Боевики ИГ обстреляли российский вертолет с гумпомощью

Российские военнослужащие, доставлявшие гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хала на вертолете МИ-8, подверглись зенитному обстрелу боевиками запрещенной в РФ группировки ИГ.

Вертолет МИ-8 с гуманитарным грузом на борту, сопровождавшийся российскими военнослужащими из Центра примирения враждующих сторон, подвергся обстрелу из переносного зенитного ракетного комплекса со стороны боевиков “Исламского государства”. Высота полета, своевременное обнаружение запуска ракеты, а также проявленное экипажем мастерство при маневрировании позволили избежать попадания, в результате чего обошлось без человеческих жертв. Сообщается, что военнослужащие, находившиеся на борту вертолета, не пострадали.

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