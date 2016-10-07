Госдума РФ оставила российскую авиацию в Сирии на бессрочный период

Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение о бессрочном размещении авиационной группы ВКС России в Сирии. Российская группа дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия, Сирия).

Сообщается, что тип и количество воздушных судов, а также вооружения и военной техники, равно как и численность личного состава российской авиационной группы будет определяться в согласовании с САР, переадет «Росбалт».

Личному составу авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, равные тем, которыми пользуются члены дипломатического корпуса.

В документа также говорится, что российская авиационная группа в Сирии пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии и ее имущество неприкосновенно.