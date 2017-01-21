Служба безопасности Украины заявила о том, что ей удалось предотвратить покушение на жизнь украинского государственного деятеля, которое готовилось и контролировалось якобы с территории России.

Как сообщает “112 Украина” со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака, накануне сотрудникам СБУ удалось на этапе исполнения предотвратить убийство одного из депутатов Рады. Имя деятеля, на которого готовилось покушение, пока не называется.

По словам главы СБУ двое предполагаемых исполнителей уже задержаны, оба они, являются гражданами Украины. А вот подготовка к преступлению и ее контроль осуществлялись с российской территории: его организатор, уроженец РФ, некоторое время жил на Украине, а в настоящий момент находится в российском городе Белгороде. Кроме того, к организации покушения могут быть причастны российские спецслужбы.

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