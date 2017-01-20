Появились страшные подробности гибели людей из-за схода лавины в Италии

В пятницу, 20 января, появились ужасающие подробности гибели постояльцев отеля "Ригопьяно" из-за схода лавины.

Оказалось, что люди собирались покидать гостиницу - все сидели в холле с чемоданами и ждали, когда прибудет снегоуборочная машина для расчистки дороги. Данную информацию предоставил владелец ресторана, подчиненным которого является один из спасшихся при сходе лавины, передает РИА "Новости".

Уточняется, что счастливчик находился во время происшествия рядом с отелем в своей машине, а в здании остались его жена и дети. В настоящий момент из тридцати человек, находившихся в отеле, 28 считаются пропавшими без вести.