Певец из Италии чудом избежал гибели в гостинице, которую накрыла снежная лавина

Известный итальянский певец Джанлука Джинобле из популярного поп-трио, вошедшего в тройку лучших на Евровидении в 2015-м году, чудом избежал гибели.

Артист планировал отправиться в отель в горном массиве Гран-Сассо. Речь идет о той гостинице, на которую накануне сошла снежная лавина. Дело в том, что владелец заведения является приятелем певца. Артист собирался к нему в гости, сообщает ria.ru.

Джинобле хотел прибыть в отель за два дня до трагедии. Однако что-то нарушило его планы и сорвало поездку. Сейчас певец прибывает в шоке. Ведь он мог быть в числе тех людей, что оказались погребенными заживо.