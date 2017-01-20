СМИ сообщили о расследовании ФБР связей команды Трампа с российскими чиновниками

Сотрудники ФБР и ряда других правоохранительных и разведывательных структур Соединенных Штатов начали расследование в отношении членов команды избранного президента Дональда Трампа на предмет их связи с руководством России.

Как пишет NewYorkTimes, под подозрение попали бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, а также экс-советники нового американского лидера Картер Пейдж и Роджер Стоун. По данным газеты, в настоящее время следователи изучают относящиеся к окружению Трампа финансовые транзакции.

Фигуранты расследования ничего о нем не знают. Так, Пол Манафорт заявил, что информация об этом деле является выдумкой представителей Демократической партии.

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