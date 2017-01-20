Страшный инцидент в Мельбурне: автомобиль протаранил толпу людей

Ужасные новости пришли из австралийского Мельбурна. Как сообщается, прямо в центре города автомобиль влетел в толпу людей.

Очевидцы происшествия рассказывают, что водитель действовал намеренно. Он даже не пытался затормозить, когда автомобиль начал сбивать людей. В результате погибло три человека. Помимо этого около двадцати прохожих пострадали. В том числе четверо детей. Причем один из малышей, получивших травмы, ясельного возраста.

Полиция арестовала подозреваемого в ДТП. Стражи порядка подтвердили намеренность действий водителя. Однако при этом в полиции уточнили, что произошедшее не является терактом, сообщает rosbalt.ru. Причины страшного поступка водителя выясняются.

Кстати, в настоящее время Мельбурн буквально кишит туристами. Тысячи людей приехали на Открытый чемпионат Австралии по теннису, который проходит в городе. Именно поэтому на улицах Мельбурна собираются толпы прохожих.