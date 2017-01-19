Перед своим уходом с занимаемого поста госсекретарь США Джон Керри сумел всех поразить. Он не только внезапно появился на последнем брифинге Госдепа, но и привел с собой пса.

Как сообщается, на встречу с журналистами Керри пришел не один, а в компании со своей собакой. Он пообещал, что животное будет себя хорошо вести, но ошибся. Пес ни в какую не желал садиться. Журналисты даже стали шутить. Они предположили, что питомец перестал слушаться хозяина, когда тот лишился высокой должности, сообщает ria.ru.

Собаку Керри назвал в честь одного из основателей США. Кличка пса - Бен Франклин. На брифинге госсекретарь поблагодарил журналистов за то, что те следуют одной из ценностей – свободе слова.









Фото: twitter.com