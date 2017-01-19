Стало известно о гибели знаменитой исполнительницы легендарного хита «Ламбада», который в свое время буквально «взорвал» танцполы во многих странах мира, в том числе и в России.

Тело 63-летней бразильской певицы обнаружили в Рио-де-Жанейро. Машина звезды была припаркована на окраине одного из населенных пунктов. В ней обнаружили обгоревший труп знаменитой певицы, сообщает life.ru.

На данный момент следствие пытается выяснить все летали произошедшего. Стало известно, что, по предварительной версии, популярную исполнительницу убили. Полиции предстоит узнать, кому и зачем понадобилось совершать это страшное преступление.