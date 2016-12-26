Певица жива и прекрасно себя чувствует, но такое не скажешь, если верить появившемуся посту на официальной страничке в «Твиттере» компании «Сони Мьюзик». Там с прискорбием сообщается о гибели певицы.

В «Твиттере» говорится, что поп-певица Бритни Спирс умерла после несчастного случая, передает «Лента.ру».

В самой компании сообщают, что их аккаунт взломали хакеры OurMine.

Такое случалось и прежде. Были «похоронены» глава «Фейсбука» Марк Цукерберг, нобелевский лауреат Боб Дилан, и гендиректор компании «Гугл» Сундара Пичаи.

Хакеры порою вносят разнообразие: признаются в любви от известных лиц, аккаунты которых взламывают.