Совет Европы озабочен решением Конституционного суда РФ по делу ЮКОСа

Совет Европы отреагировал на решение Конституционного суда России по делу о выплатах экс-акционерам ЮКОСа.

В заявлении международной организации, попавшем в распоряжение журналистов, говорится, что вердикт КС вызывает у Совета озабоченность. Конкретизировать свою позицию по данному вопросу там обещают после изучения решения российской стороны.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о том, что Конституционный суд разрешил российскому государству игнорировать требование Европейского суда по правам человека. Он предписал выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в общей сложности почти 2 млрд евро в качестве компенсации. КС обосновал свое решение тем, что выплата этих денег входит в противоречие с Основным законом.

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