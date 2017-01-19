У стамбульского террориста был другой приказ

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, расстрелявший посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле, рассказал, почему ослушался приказа эмира и выбрал другое место для совершения теракта.

Задержанный террорист проходил подготовку в лагере «Аль-Каиды» в Ираке, а позже воевал в Сирии в рядах ИГ (террористическая группировка, запрещена в России). Один из эмиров приказал ему отправиться в Турцию и осесть там, чтобы в дальнейшем устроить теракт. Машарипов прибыл в страну через Иран и несколько месяцев проживал в провинции Конья. Незадолго до Нового года он получил приказ от эмира: устроить теракт на площади Таксим. Отправившись на место, террорист понял, что план придется менять, поскольку площадь тщательно охраняется.

Новой целью стал ночной клуб Reina, а жертвами теракта 39 человек, включая 28-летнюю россиянку Нурану Гасанову.



