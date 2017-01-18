Трамп нормально отнесся к бойкоту инаугурации, но билеты потребовал вернуть

Дональд Трамп высказался по поводу тех, кто получил приглашение на предстоящую инаугурацию, но решил не ходить на нее.

Избранный президент США заявил, что нормально относится к тому, что кто-то не захотел присутствовать на церемонии, которая должна состояться двадцатого января. Однако при этом Дональд Трамп отметил, что отказавшимся необходимо вернуть полученные билеты. Он объяснил это тем, что потребность в приглашениях очень высока, сообщает ria.ru.

Напомним, что свыше тридцати демократов заявили о своем намерении бойкотировать предстоящую инаугурацию Трампа. Все они являются членами палаты представителей конгресса от партии.