На Украине объявлена массовая мобилизация. Со всех уголков страны собрали силы, которые до этого считались резервными.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, свыше тысячи человек прибыло на полигон, располагающийся в Харьковской области. В самое ближайшее время мобилизованным предстоит пройти серьезную военную подготовку, передает tvzvezda.ru.

Сначала их ожидают учения в «полевых» условиях. Здесь резервистов научат оказывать первую медицинскую помощь, отработают с ними тактические навыки, а также проведут огневую подготовку. На это планируется потратить около месяца. Затем им предстоит пройти 15-дневный курс в учебном центре. После этого вновь состоятся учения на полигоне.