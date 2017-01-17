Стали известны подробности задержания террориста из стамбульского клуба

Правоохранительные органы Турции раскрыли некоторые подробности задержания стрелка из ночного клуба в Стамбуле, убившего почти сорок человек в новогоднюю ночь.

Как пишет RT со ссылкой на газету Hürriyet, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный под именем Абу Мухаммед Хорасан, скрывался у своего знакомого, выходца из Киргизии. Место, где скрывался предполагаемый террорист, правоохранители вычислили еще несколько дней назад. Операцию по его задержанию было решено отложить, чтобы отследить все возможные контакты преступника.

Сообщается, что он не оказал сопротивления при задержании. В квартире был также обнаружен маленький сын Машарипова, который в настоящее время взят под опеку местных властей.

Несмотря на то, что ответственность за теракт взяло “Исламское государство” (террористическая организация, запрещена в РФ), правоохранители предполагают, что Машарипов пошел на преступления не по идеологическим убеждениям, а из-за желания заработать. Эту версию подтверждает тот факт, что в его квартире было обнаружено 150 тысяч долларов.

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