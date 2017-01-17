Крыша спорткомплекса в Чехии обрушилась во время соревнований (ВИДЕО)

Новый спортивный комплекс в городе Ческа-Тршебова Пардубицкого края (Чехия) открылся всего несколько недель назад, однако снова был закрыт из-за произошедшего здесь ЧП.

Во время проведения юношеских соревнований по флорболу - хоккею с пластиковым мячом - обрушилась крыша здания. Благодаря судье матча все присутствующие быстро покинули аварийный зал, так что никто не пострадал. Момент обрушения попал на видео, которое затем было выложено в интернет.

Предполагается, что ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега. Как написал на своей странице в Facebook губернатор края Мартин Нетолицки, крыша здания не отвечала требованиям надежности.

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