В Киеве неизвестные попытались поджечь православный храм

В Киеве неизвестные попытались спалить православную церковь. Они закидали храм в честь святителя Петра Могилы коктейлями Молотова.

К счастью, пожара не случилось. Бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен, даже не разбившись. Иначе бы могло случиться непоправимое. Ведь храм деревянный, передает life.ru.

Как сообщается, неизвестные уже не раз пытались поджечь храм. Одна из последних попыток была предпринята совсем недавно. По некоторым данным, злоумышленники облили стену бензином и подожгли. В результате обгорел фасад храма. К счастью, внутрь пламя не попало.

Неизвестные положили глаз на землю, на которой стоит святыня. Инвесторы, которые предпочитают оставаться в тени, хотят построить на месте храма многоэтажку.