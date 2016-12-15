Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву

Ранее «АН-онлайн» передавали о мужчине из Красноярска, который пытался поджечь храм Рождества Христова. Сейчас появились подробности происшествия. Выяснилось, что мужчина таким способом хотел попасть на молитву.

Сообщается, что мужчину по причине его нетрезвого вида не пустили в церковь охранники, а он, по его словам, очень хотел попасть на службу, поэтому и совершил поджог, передает «Росбалт».

Поджигателю 49 лет, и он был ранее судим. Мужчина объясняет свое поведение тем, что очень хотел попасть на молитву, поэтому обиделся, что его не впустили. «Обиделся» мужчина сильно: облил бензином двери храма и поджег их. Храму причинен имущественный ущерб (дверь пострадала от огня), поэтому одними извинениями поджигатель не отделается.