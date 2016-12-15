Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву

СРОЧНО
|14:47  Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую |14:27  Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви |14:12  Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу |14:03  Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х |13:21  Медведев назвал главное достижение года |12:41  Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает |12:26  Мужчина вышел на перекур и упал с двадцатого этажа конгресс-центра в Москве |11:43  В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек |11:06  Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Японию |10:41  Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь |10:38  Почему США смягчили санкции в отношении «Рособоронэкспорта» |10:28  Встреча Путина и Абэ откладывается |10:09  Краснодарский наркоман взял в заложницы беременную женщину |10:08  Борт №1 задерживает прилет в Японию, встреча Путина и г-на Абэ откладывается |09:58  В Пермском крае разбился автобус с нефтяниками |09:16  "Крестовский": ужас без конца? |09:12  И тренер - такой молодой! |09:11  Этот Макларен уже всех достал с охотой на ведьм |09:09  Поедут ли наши биатлонисты в Пхёнчхан? |09:08  Никто не может победить Медведеву |09:02  Илья Ковальчук вернулся в сборную России |08:47  В Подмосковье столкнулись сразу восемь автомобилей |08:37  Кафе и столовые в цене |08:36  Второй книжный фронт |08:13  В Свердловской области обнаружено тело с медвежьим капканом на голове |07:18  Порошенко требует, чтобы ЕС ввел санкции против России |00:06  Киссинджер не советует России надеяться на Тиллерсона |14.12 22:31  Финляндия предложила устроить встречу Путина и Трампа |14.12 22:31  Золотая кубышка растёт |14.12 22:09  Во вражеских штабах
Красноярск

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Криминал

Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву

15 декабря 2016, 12:23 [ «АН-Красноярск» ]

Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву
pixabay.com

Ранее «АН-онлайн» передавали о мужчине из Красноярска, который пытался поджечь храм Рождества Христова. Сейчас появились подробности происшествия. Выяснилось, что мужчина таким способом хотел попасть на молитву.

Сообщается, что мужчину по причине его нетрезвого вида не пустили в церковь охранники, а он, по его словам, очень хотел попасть на службу, поэтому и совершил поджог, передает «Росбалт».

Поджигателю 49 лет, и он был ранее судим. Мужчина объясняет свое поведение тем, что очень хотел попасть на молитву, поэтому обиделся, что его не впустили. «Обиделся» мужчина сильно: облил бензином двери храма и поджег их. Храму причинен имущественный ущерб (дверь пострадала от огня), поэтому одними извинениями поджигатель не отделается.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

СМИ: в ХМАО детей, выживших в аварии, пристыдили за просьбу купить теплую одежду

СМИ: в ХМАО детей, выживших в аварии, пристыдили за просьбу купить теплую одежду

Когда пострадавших в жутком ДТП привезли в больницу, врачам пришлось резать одежду, чтобы оказать медпомощь. В итоге дети остались без теплых вещей. На просьбу о помощи они получили неожиданный ответ.

//Экономика

Медведев назвал главное достижение года

Медведев назвал главное достижение года

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главное достижение года в экономике – это вывод ее из кризиса в стабильное состояние. Об этом Медведев заявил 15 декабря в интервью российским телекомпаниям.

//Политика

Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу

Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу

В четверг, 15 декабря, в японском правительстве высказались об опоздании президента Российской Федерации Владимира Путина на ранее запланированную встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

//Общество

Российский премьер рассказал, как подорожают услуги ЖКХ

Российский премьер рассказал, как подорожают услуги ЖКХ

В ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 15 декабря глава российского кабинета министров обозначил, насколько в грядущем году изменятся тарифы на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

//Экономика

Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь

Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь

Как показывает действительность, все новые рацпредложения министерств и ведомств – ни что иное, как некогда отмененные ими же указы и распоряжения. Вот и сейчас МЭР решил бороться с контрафактом обратным методом.

//Криминал

В жилом доме Москвы обезвредили бомбу

В жилом доме Москвы обезвредили бомбу

На юго-западе Москвы в жилом доме обнаружена бомба. Для ее обезвреживания силовикам вначале пришлось эвакуировать 145 человек (19-дети) и уже затем вызывать саперов. Взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.

//Происшествия

Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви

Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви

Мужчина, который сегодня разбился насмерть, выпав с двадцатого этажа бизнес-центра на Краснопресненской набережной, как оказалось, свел счеты с жизнью. Он решил покончить с собой из-за несчастной любви.

//Шоу-бизнес

Мимимишное фото Башарова с грудным сыном умилило пользователей

Мимимишное фото Башарова с грудным сыном умилило пользователей

Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова поделилась трогательным снимком семейной идиллии. На фотографии молодой мамы запечатлен дневной сон ее любимых мужчин: муж и сын безмятежно отдыхают вдвоем.

//Шоу-бизнес

Мария Ситтель продемонстрировала шикарную фигуру после рождения пятого ребенка

Мария Ситтель продемонстрировала шикарную фигуру после рождения пятого ребенка

Знаменитая российская телеведущая Мария Ситтель, которая стала матерью в пятый раз всего лишь три месяца назад, продемонстрировала великолепную фигуру на съемках "Новогоднего огонька" на телеканале "Россия".

//Наука

В Канаде нашли самую "старую" воду

В Канаде нашли самую "старую" воду

Самый древний источник пресной воды обнаружен канадскими учеными в одной из древних пещер страны. Водоему более двух миллиардов лет. Возраст источника определен с помощью радиоуглеродного метода.

//Экономика

Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую

Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую

Крупнейший банковский холдинг США «Бэнк оф Америка» составил рейтинг развивающихся экономик. В данном рейтинге Россия заняла второе место, оставив позади экономики Китая и Индии. Рейтинг создается с 2009 года.

//Новости ADWILE

//Наука

Частая смена настроения у женщин имеет научное объяснение

Частая смена настроения у женщин имеет научное объяснение

Вряд ли кто будет оспаривать всем известный факт: настроение человека во много зависит от количества серотонина в его организме. А раз так, то женщины априори должны быть подвержены негативным эмоциям сильнее мужчин.

//Криминал

Собственник комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре

Собственник комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре

Собственник волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, обвиняемый в присвоении 65 млн долларов, задержан на острове Кипр, куда специально прилетел судиться по своему делу.

//Экономика

Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х

Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х

Нельзя сказать, что премьер поставил приватизацию 90-х годов под сомнение, но он признал, что некоторые сделки по ней были несправедливы. Это прозвучало в рамках программы «Интервью с Дмитрием Медведевым».

//Общество

Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова

Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова

Сегодня в интернете появилась видеозапись репетиции одного из номеров для КВН, в ходе которого Михаил Галустян пародирует главу Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер лично помог артисту вжиться в роль.

//Криминал

Житель Санкт-Петербурга забил до смерти престарелую мать

Житель Санкт-Петербурга забил до смерти престарелую мать

В культурной столице России 14 декабря произошло циничное и жестокое убийство. 48-летний сын избил свою мать до смерти. Пожилой женщине было 76 лет. Жертву избиения госпитализировали, но она скончалась.

//Общество

Медведев высказался о деле Улюкаева

Медведев высказался о деле Улюкаева

В четверг, 15 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Он заявил, что это печальное событие за пределами понимания.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Цены на алкоголь могут снизить

Цены на алкоголь могут снизить

Цены на алкоголь в России могут быть в скором времени снижены. Минэкономики выдвинуло предложение снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на спиртное и снять ограничения на розничную продажу.

//Криминал

В Москве поймали террористов, готовивших взрывы на Новый год

В Москве поймали террористов, готовивших взрывы на Новый год

Новогодние праздники в Москве пройдут без терактов, которые готовила банда выходцев из соседних стран. У арестованных злоумышленников найдены автоматы, гранаты, взрывчатка и компоненты для изготовления мины.

//Общество

Рамзан Кадыров приглашает всех на Новый год в Чечню

Рамзан Кадыров приглашает всех на Новый год в Чечню

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пригласил всех в Чечню встретить в республике Новый год. По мнению политика, те россияне, которые никогда не были в Грозном, не живут по-настоящему, а просто существуют.

//Экономика

Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает

Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев 15 декабря заявил в интервью российским телеканалам, что рост отечественной экономики на 1,5% страну устраивать не может, и добиться большего вполне реально.

//Криминал

Жесткая расправа в Кузнецке: мужчину похитили и убили в лесу

Жесткая расправа в Кузнецке: мужчину похитили и убили в лесу

Cупруга пропавшего рассказала, что к ним в дом пришли двое мужчин, которые под надуманным предлогом усадили ее супруга в автомашину и скрылись в неизвестном направлении, - сообщает "Пенза-Пост".

//Культура

Заслуженному артисту России Николаю Лебедеву исполнилось 95 лет

Заслуженному артисту России Николаю Лебедеву исполнилось 95 лет

В четверг, 15 декабря, заслуженный артист России Николай Лебедев празднует юбилей. Актеру театра Моссовета и исполнителю огромного количества запоминающихся ролей в кино сегодня исполнилось 95 лет.

//Новости партнеров

//Происшествия

Мужчина вышел на перекур и упал с двадцатого этажа конгресс-центра в Москве

Мужчина вышел на перекур и упал с двадцатого этажа конгресс-центра в Москве

В четверг, 15 декабря, мужчина вышел на балкон центра торговли на Краснопресненской набережной в Москве на перекур и случайно погиб. Согласно последним данным, он выпал с высоты двадцатого этажа.

//Криминал

Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву

Поджигатель храма: Я просто хотел попасть на молитву

Ранее «АН-онлайн» передавали о мужчине из Красноярска, который пытался поджечь храм Рождества Христова. Сейчас появились подробности происшествия. Выяснилось, что мужчина таким способом хотел попасть на молитву.

//Общество

Полонский всерьез намерен стать президентом

Полонский всерьез намерен стать президентом

В четверг, 15 декабря, адвокат предпринимателя Сергея Полонского, подозреваемого в мошенничестве, заявил, что его подзащитный собирается баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

//В мире

Эйфелева башня в Париже из-за забастовок закрыта уже третий день

Эйфелева башня в Париже из-за забастовок закрыта уже третий день

Символ Франции Эйфелева башня в Париже закрыта для посещений уже третий день из-за забастовки рабочих. Около трехсот человек требуют скорейшего улучшения условий работы и повышения зарплаты.

//Культура

Московский Губернский театр представляет спектакль «Калигула».

Московский Губернский театр представляет спектакль «Калигула».

23 и 24 декабря на сцене Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова состоится премьера спектакля «Калигула» в постановке режиссера-хореографа Сергея Землянского.

//Общество

СМИ: боевики в Алеппо сжигают за собой штабы и склады продовольствия

СМИ: боевики в Алеппо сжигают за собой штабы и склады продовольствия

Российское Министерство обороны объявило 15 декабря о подготовке к выводу из восточного Алеппо оставшихся террористов и их семей. Сразу после этого заявления в небе над Алеппо поднялся дым пожарищ.

//Наука

Ученые доказали, что у влюбленных женщин меняется фигура

Ученые доказали, что у влюбленных женщин меняется фигура

Ученые из Великобритании получили результаты исследований с участием трех тысяч представительниц прекрасного пола и установили, что любовь оказывает существенное влияние на женскую фигуру.

//Культура

Ирина Богушевская: «Мои песни уже зажили своей жизнью»

Ирина Богушевская: «Мои песни уже зажили своей жизнью»

Вас называют самой интеллектуальной певицей страны – музыка и тексты Ваших собственных песен небанальны, они тонкой ручной лепки. Вы Вместе с тем Ваше творчество не вписывается в понятие «авторская песня». В каком же жанре работает Ирина Богушевская?

//Происшествия

В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек

В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек

Трагедия произошла на пункте по сбору нефти азербайджанской госкомпании SOCAR. Из-за сильнейшего ветра (до 41 метра в секунду) в море обрушилось 150 метров эстакады. Пропали без вести 10 человек.

//В мире

Власти Тайваня не стали церемониться с нарушителем и уничтожили его спорткар

Власти Тайваня не стали церемониться с нарушителем и уничтожили его спорткар

Власти Тайваня довольно жестоко обошлись с нарушителем, показательно уничтожив его автомобиль Lamborghini Murcielago. Машина была изъята полицией у сотрудника одной из авиакомпаний еще в 2013 году.
helikon

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры