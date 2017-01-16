Убийца посла Карлова похоронен на кладбище для бездомных

В Турции предали земле Мевлюта Мерта Алтынташа. Убийца российского посла Андрея Карлова похоронен на безымянном кладбище, где находят последний приют бездомные. Процедура погребения состоялась в минувшую пятницу в Анкаре, однако СМИ узнали о ней только сегодня.

Напомним, Алтынташ в декабре прошлого года напал на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Бывший полицейский несколько раз выстрелил в дипломата из пистолета на открытии фотовыставки в турецкой столице. От полученных ранений Карлов скончался. Злоумышленник был ликвидирован прибывшими на место происшествия правоохранителями.

Ранее «АН-онлайн» писали, что родственники Алтынташа отказались забирать его тело из морга.