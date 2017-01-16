Всемирно известная супермодель подарила своему бездомному поклоннику из Краснодара миллион рублей.

Красотка сделала пожертвование в рамках масштабного проекта под названием "Дом для дяди Миши". Одна из организаторов акции Светлана Черникова на своей страничке в социальной сети Instagram в минувшее воскресенье написала, что модель Victoria's Secret по имени Ксения Дели вручила пожилому поклоннику конверт, в котором лежала крупная сумма.

После этого широкого жеста сбор денег на жилище для дяди Миши был объявлен закрытым. В общей сложности активистам удалось собрать 1,765 миллиона рублей.

Отметим, что 68-летний Михаил Гариян раньше жил в Баку, но в 1989 году переехал на Кубань, чтобы спастись от конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого были убиты все его близкие. На жизнь он зарабатывает торговлей овощами и фруктами на рынках. Раньше он жил у знакомых, однако после их смерти оказался без крыши над головой.