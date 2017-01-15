Украина проведет военную инспекцию на территории России

Украина намерена провести с 16 по 19 января военную инспекцию в районе Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года, в котором говорится о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, который отметил, что РФ позволила украинским инспекторам осуществить проверку в российских воинских частях 16-19 января, согласно запросу, полученному ранее.

В рамках данной инспекции будут определены масштабы военной деятельности в районе Ростовской области площадью около 16 тысяч квадратных километров или же выявить полное ее отсутствие, передает РИА "Новости".