Посол США при ЕС: Трамп поддерживает распад Евросоюза

Американский посол при Евросоюзе Энтони Гарднер, который в ближайшее время должен будет сложить полномочия после вступления в должность избранного президента США, выразил убеждение, что Дональд Трамп поддерживает распад ЕС.

Как сообщает Telegraph, к такому вывод Гарднер пришел после того, как был задан вопрос, какая страна вслед за Великобританией выйдет из Евросоюза. По его мнению, это наводит на мысль, что случай Brexit будет не единичным. При этом Гарднер отметил, что глупо считать, будто раскол ЕС будет полезен США.

Во время своей предвыборной кампании Трамп положительно высказался о выходе Великобритании из ЕС, заявив, что таким образом ее граждане вернули себе страну.

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