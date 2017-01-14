Немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений ЕС и США

В последнее время в адрес России обвинения звучат все чаще и все разнообразнее. Теперь и спецслужбы ФРГ пришли к выводу, что на отношения Европы и Соединенных Штатов влияет тоже Россия.

По данным издания Spiegel, федеральная разведывательная служба и федеральное ведомство по защите конституции подготовили совместный доклад для правительства ФРГ, согласно которому Россия на протяжении многих лет оказывает негативное воздействие на отношения Европы и Соединенных Штатов. В докладе указывается, что Москва целенаправленно пытается обострить уже существующие общественные конфликты, чтобы поставить под вопрос тесные связи с Америкой.

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