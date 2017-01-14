СМИ: автор доклада о связях Трампа с Россией разочарован в спецслужбах

Кристофер Стил, работавший над докладом о связях Дональда Трампа с Россией, пришел к выводу, что ФБР не способно принимать какие-либо эффективные меры, а работающие в бюро “заговорщики” и вовсе пытаются не дать расследованию ход.

Стил ранее был сотрудником британской разведки MI6, а затем был нанят Демократической партией и несколько месяцев собирал информацию о связях кандидата от республиканцев с российскими властями, пишет британская газета The Independent.

По данным издания, после того, как Трамп победил на выборах, Стил вместе с бывшим журналистом Wall Street Journal Гленном Симпсоном продолжил расследование уже на безвозмездной основе, полагая, что собранная им информация имеет важное значение для нацбезопасности США и Великобритании.

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