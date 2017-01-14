Politico: демократам не дают билеты на торжества по случаю инаугурации Трампа

Члены Демократической партии Соединенных Штатов пожаловались на сложности с получением пригласительных билетов на мероприятия, запланированные по случаю инаугурации Дональда Трампа.

Как пишет Politico со ссылкой на источники в партии, связанные с организацией посещения торжеств, у республиканцев нет никаких проблем с билетами, они получают их автоматически, а вот демократам необходимо сначала необходимо отправить соответствующий запрос. Однако и это не дает никаких гарантий, что билеты будут получены.

По мнению Ким Фуллер, которая занимается организацией посещения мероприятий члена палаты представителей Грегори Микса, это не только несправедливо, но и способствует увеличению пропасти между двумя партиями.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня