Британский журналист порекомендовал Обаме убить Трампа и Пенса

Журналист из Великобритании в ходе пресс-конференции избранного 45-го президента США Дональда Трампа предложил действующему американскому лидеру Бараку Обаме убить миллиардера и избранного вице-президента Майкла Пенса.

Уточняется, что репортер британской версии GQ Руперт Майерс задал на своей страничке в Twitter шутливый вопрос "из гуманных соображений": "Смог бы президент Обама убить Трампа и Пенса, а потом помиловать самого себя?". Как сообщает издание The Hill, пост был удален вскоре после того, как целый ряд изданий обратился к журналисту с просьбой прокомментировать свой вопрос.

Майерс отметил, что это была всего лишь шутка, которая может быть превратно истолкована, если ее вырвут из контекста и продемонстрируют в неверном свете.