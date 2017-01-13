СМИ: Трамп может начать войну с Китаем

Сегодня целый ряд китайских изданий опубликовал информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп может начать войну с Китаем.

Война может начаться в том случае, если американский лидер будет следовать политике блокады ряда островов в Южно-Китайском море, передает издание The Guardian. У китайских журналистов есть серьезные опасения насчет того, что Трамп вполне разделяет мнение по данному вопросу Рекса Тиллерсона, который является кандидатом на пост госсекретаря США.

Тот ранее подверг Китай жесткой критике за его действия в Южно-Китайском море. А в декабре минувшего года и сам Трамп обвинял Пекин в том, что он несанкционированно строит острова.