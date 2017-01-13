Неприятный случай произошел в Белом доме. Во время экскурсии одна из собак Барака Обамы напала на посетительницу.

Как стало известно, восемнадцатилетняя девушка заметила пса по кличке Санни. Видимо, гостье собака показалась очень милой, и она захотела ее потискать. Девушка наклонилась к животному и попыталась поцеловать его. Однако пес не разделил чувства гостьи. Собака цапнула девушку. Да так, что разодрала ей щеку, сообщает ТАСС.

Семейный врач Обамы осмотрел рану и сообщил, что она не опасна. Однако при этом медик заявил, что швы все-таки придется наложить. По всей видимости, девушку не очень обрадовала новость, что на ее щеке может остаться шрам после укуса. Пострадавшая разместила фото раны в соцсетях.









Фото: twitter.com