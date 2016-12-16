Обама решил перед уходом отомстить России за кибератаки

Администрация действующего президента США заявила, что начинает масштабное расследование кибератак, которые якобы были проведены в ходе американской предвыборной кампании. При этом сообщается, что это будет происходить при участии спецслужб.

Напомним, осенью в ходе саммита в Китае президент Соединенных Штатов Барак Обама провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В дальнейшем стало известно, что речь на переговорах шла о хакерских атаках. Обама предупредил Путина о последствиях, которые могут последовать в случае вмешательства в предвыборную кампанию, передает ТАСС.

Сообщается, что Путин тогда дал четкий ответ Обаме по данному вопросу. В чем он заключался, СМИ узнать не удалось.