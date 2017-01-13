Израиль обстрелял военный аэропорт, принадлежащий сирийской армии

Из Сирии снова приходят тревожные сведения. На этот раз стало известно об атаке, которую, по сообщениям правительственных войск, совершил Израиль.

Как стало известно, была обстреляна военно-воздушная база, которая находится под Дамаском. Как утверждают сирийские военные, ракеты были выпущены по направлению к аэропорту со стороны Израиля. В результате обстрела начался пожар, сообщает ria.ru.

Сирийская армия предупредила Израиль о последствиях, к которым может привести атака военного аэропорта. Командование правительственных войск считает, что такие действия можно квалифицировать как оказание помощи террористам.