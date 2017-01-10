Стало известно, какие новые санкции готовит США против России

Санкции, которые США уже наложили на Россию после обвинения ее в кибератаках, стали далеко не единственными. Как сообщается, американские сенаторы готовят так называемые "всеобъемлющие" меры.

Уже стало известно, каких санкций стоит ждать. По некоторым данным, предполагается наложить визовые ограничения, а также заморозить активы. Под новые санкции попадут лица, которые каким-либо образом имели отношение к кибератакам, которые якобы совершила Россия во время президентских выборов в США, сообщает ria.ru.

Напомним, что администрация уходящего президента выдвинула в адрес России обвинения. РФ заподозрили во вмешательстве в ход выборов в Штатах. Однако при этом не было предоставлено никаких доказательств. Россия, в свою очередь, не согласна с предъявленными обвинениями.