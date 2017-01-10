Нестандартный эксперимент решил провести блогер из США. Хантер Хоббс попытался выяснить то, о чем, возможно, мало кто задумывался из пользователей ПК. Американец определил, сколько строк содержит обычная таблица Excel.

Всю процедуру блогер записал на видео и выложил в Сеть. При этом он отнесся к происходящему двояко. С одной стороны, он назвал проведенный эксперимент «самым тупым вызовом», который существовал во все времена человечества. С другой стороны, он отметил, что данное испытание нельзя назвать простым, сообщает ria.ru.

На кадрах видно, что все время, что блогер провел за компьютером, он не снимал пальца с кнопки клавиатуры со стрелкой «вниз». И продолжалось это… более девяти часов. За это время Хоббс успел поесть, поиграть, почитать, поболтать по телефону и чуть ли не поспать.

На десятом часу он все-таки достиг окончания таблицы. Как выяснилось, документ программы содержит один миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть строк.