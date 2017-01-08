Премьер Израиля: иерусалимский террорист поддерживал ИГ

Несмотря на то, что ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за сегодняшний теракт в Иерусалиме, все указывает на то, что палестинец, находившийся за рулем грузовика, был сторонником террористической группировки ”Исламское государство” (запрещена в России).

Об этом заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщает Reuters, правоохранительные органы страны уже установили личность ликвидированного террориста и оцепили квартал, в котором тот проживал. В настоящий момент там проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что за рулем грузовика, совершившего наезд на группу военных, находился палестинец, который ранее уже отбывал тюремное заключение.