Террорист из Иерусалима оказался палестинцем

Израильская полиция раскрыла некоторые подробности, связанные с террористической атакой, произошедшей сегодня в Иерусалиме, где грузовик наехал на группу пешеходов.

Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителей полиции, за рулем большегруза находился палестинец, проживавший в восточной части города. Ранее он уже попадал в поле зрения местных стражей порядка и даже отбывал срок в одной из израильских тюрем, однако о готовящемся нападении правоохранительные органы ничего не знали.

Целью палестинца были израильские военные, на группу которых он и совершил наезд неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В пресс-службе посольства России в Израиле заявили, что россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта нет.